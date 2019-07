Sex Island, el resort que ofrece relaciones sexuales ilimitadas con 100 mujeres

El polémico resort Sex Island promete cuatro días de diversión alcohol y sexo con 100 mujeres a cambio de algo más de 5.300 euros. La fiesta se celebrará el próximo 2 de agosto en un lugar indeterminado de Nevada (EE UU), único estado en el que la prostitución es legal, pero las autoridades ya lo han puesto en el punto de mira y amenazan con suspenderlo.

La exclusiva fiesta va dirigida a 50 hombres, que reservaron sus vacaciones hace meses. A su llegara, podrán elegir a dos mujeres cada día para que pase en día con ellos practicando quads en topless, paseos a caballo o un recorrido sexual en helicóptero.

Los organizadores de la fiesta, The Good Girls Company, ya ha recibido la advertencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) de que los agentes clausurarían en el evento y deportarían a los turistas si se infringían las leyes sobre drogas. La advertencia del gobierno federal decía: 'Si se encuentran sustancias ilegales en las instalaciones de su localidad, se puede ordenar el cierre inmediato del evento. Además, harán una comprobación exhaustiva de la edad de las prostitutas para asegurarse que todas son mayores de edad

Los eventos anteriores, celebrados en una isla frente a la costa de Venezuela fueron declarados "amigables con las drogas" y los turistas confirmaron que podían disfrutar de forma gratuita de drogas ilegales como cocaína y LSD.

Un portavoz de The Good Girls Company explicó que "las autoridades claramente se están poniendo nerviosas por la llegada de Sex Island a los Estados Unidos por primera vez, pero saben que no pueden detenernos en Nevada, por lo que nos advierten sobre las drogas ilegales". "Les hemos asegurado a nuestros huéspedes que no tienen que preocuparse por ser deportados". Todo será legal, insisten.

El la primera fiesta de Sex Island se planeó en una isla privada cerca de Cartagena, Colombia, pero fue prohibida por el gobierno. El año pasado se intentó celebrar en en una isla frente a las costas de Trinidad y Tobago, el ministro de seguridad nacional del país, Stuart Young, tampoco lo permitió y tuvo que trasladarse en Isla Margarita, frente a la costa norte de Venezuela, donde la prostitución es legal.

Un video de promoción para las vacaciones de este año con calificación X, que se llevará a cabo en un complejo no revelado en el desierto de Nevada, muestra una multitud de bellezas desnudas que se divierten en una piscina, montan a caballo y conducen quads. Los hombres también podrán asistir a un "concierto holográfico" durante su estancia, y se ofrecerán otras "sorpresas sexuales", incluida la posibilidad de que pasen 30 minutos con 50 mujeres del resort a la vez. El vídeo, que comienza con un hombre que alucina después de perderse en el desierto, termina con las palabras: "No esperes hasta que estés muerto para visitar el cielo".

Sin embargo, los organizadores han prometido reembolsar el dinero de a uno de los asistentes que gane un concurso ¡y se acueste con la mayoría de las mujeres durante los cuatro días. También se sorteará una entrada para el próximo año entre los que compren los productos que ofrecen en la web de Sex Island.