Siete muertos en un nuevo ataque armado en Ecuador, esta vez en una sala de billares

La violencia sigue sacudiendo Ecuador. Este domingo siete personas han muerto en un nuevo ataque con armas de fuego, esta vez, en una sala de billar. El suceso ocurrió de madrugada, y las siete muertes se produjeron por haber sido alcanzados con armas de fuego.

La policía todavía no ha practicado ninguna detención, si bien se ha viralizado un vídeo en redes sociales en el que se aprecia a un grupo de encapuchados llegando al lugar de los hechos. Todos iban de negro.

Los siete asesinados amplían las estadísticas de violencia que registra Ecuador desde este año. El pasado mes de abril 17 personas fueron asesinadas a tiros en dos ataques, uno a una gallera y otro a una urbanización en Manabí, y otras cinco personas murieron en otro ataque armado a una discoteca en la provincia de El Oro.

El mes pasado se encontraron a cinco cadáveres maniatados y enterrados en un pueblo de Manabí y nueve personas fueron asesinadas también a tiros en Guayas en otro ataque a un billar. También a finales de julio 17 personas murieron en otro asalto a un bar en Guayas y otras cinco fueron asesinadas en el asalto a la vivienda de una persona que cumplía una pena de arresto domiciliario.

El suceso de agosto registrado ahora tampoco es el primero en lo que va de mes: también se han registrado asesinatos a tiros en ataques a pistas de fútbol y a embarcaciones en alta mar. El suceso más macabro fue el atentado con armas de fuego a una discoteca de Guayas. Murieron ocho personas.

La primera mitad de 2025 es el semestre más sangriento de la historia de Ecuador desde que se tienen registros: se han producido 4.619 homicidios, un 47% más que los datos que se registraron en la primera mitad del año pasado.