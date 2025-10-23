Un soldado alemán, herido en un tiroteo con la policía: confundieron unos ejercicios militares con un ataque terrorista

Un soldado alemán resultó herido durante un ejercicio militar en la localidad de Erding, al noreste de Múnich, tras ser confundido con un atacante armado por agentes de policía. El militar fue atendido en un hospital y dado de alta esa misma noche, según confirmaron las autoridades bávaras.

El suceso tuvo lugar en el marco del simulacro conjunto “Marshal Power”, una maniobra de gran escala diseñada para evaluar la coordinación entre cuerpos militares, policiales y de emergencia en escenarios de defensa nacional simulados. Sin embargo, el ejercicio derivó en un tiroteo real debido a una grave desconexión comunicativa entre las unidades participantes.

Según fuentes oficiales, los agentes locales no fueron informados de la presencia de personal militar armado en la zona, lo que provocó una respuesta de emergencia ante el aviso de “un hombre con un fusil largo”. Medios como Bild apuntan a que el disparo pudo haber sido consecuencia de una interpretación errónea de disparos de fogueo realizados por la policía militar del Bundeswehr.

La policía criminal de Baviera y la fiscalía de Landshut han iniciado una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y reconstruir la cadena de comunicaciones que precedió al intercambio de disparos. Un portavoz policial confirmó que se está analizando “dónde se produjo la ruptura comunicativa”. Hasta el momento, el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, no ha emitido declaraciones públicas.

Este episodio pone en evidencia la urgente necesidad de mejorar los protocolos de coordinación entre instituciones civiles y militares, especialmente durante ejercicios conjuntos en zonas habitadas. Las autoridades han subrayado que el objetivo del simulacro era precisamente evaluar la eficacia operativa en situaciones de crisis, pero el incidente ha revelado riesgos reales para los participantes y la población civil.

Por ahora, no se han reportado más víctimas ni se han realizado detenciones, mientras las investigaciones continúan bajo estricta reserva.