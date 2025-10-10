La sorpresa de María Corina Machado tras llevarse el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock"

Las primeras reacciones tras la concesión del Premio Nobel de la Paz no han tardado en llegar. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que ha ganado un galardón con el que se ha especulado mucho durante las últimas semanas ante la insistencia de Donald Trump en su consecución por el plan de paz para Gaza, se ha mostrado totalmente sorprendida.

En un vídeo enviado por su equipo de prensa, se puede ver una conversación entre la flamante ganadora del Nobel de la Paz y su predecesor en las últimas elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia. En la charla, ambos se muestran eufóricos ante la gran sorpresa del premio de la Comisión Noruega.

"¡Estoy en shock!" decía la política venezolana a Edmundo González. "Estamos en shock de alegría", le respondía González, el cual tuvo que escapar del país hace casi más de un año, previa inhabilitación política. "¿Qué es esta vaina?", concluyó una Machado totalmente pletórica de emoción.

La labor de Machado

Este premio no es baladí, sino que surge de un importante bagaje que venezolana lleva en sus espaldas, y a la que la Comisión Noruega le reconoce su "incansable labor para la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica".

Con la consecución de este premio, María Corina Machado frustra todas las aspiraciones de un Trump que desde hacía semanas se presuponía como el principal favorito para llevarse el galardón. Más aún tras acordar el alto el fuego en Gaza el pasado martes. Pero, para su desgracia, la decisión de obsequiar a Machado fue tomada el lunes.