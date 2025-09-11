Starmer despide al embajador británico en EE UU por sus vínculos con Epstein

El líder británico, Keir Starmer, despidió el jueves a su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras nuevas revelaciones sobre la amistad del diplomático con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Apodado el "Príncipe de las Tinieblas" durante sus años como asesor de imagen mediática, Mandelson se vio obligado dos veces a dimitir del Gobierno laborista de Tony Blair a finales de los años 1990 y principios de los años 2000 por acusaciones de mala conducta.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el primer ministro había pedido a la secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, que retirara a Mandelson como embajador "a la luz" de los correos electrónicos recientemente revelados que le escribió a Epstein.

"Los correos electrónicos muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein es materialmente diferente de la que se conocía en el momento de su nombramiento", afirma el comunicado.

En particular, la sugerencia de Peter Mandelson de que la primera condena de Jeffrey Epstein fue errónea y debería ser impugnada es información nueva.

"En vista de ello, y teniendo en cuenta a las víctimas de los crímenes de Epstein, ha sido retirado como embajador con efecto inmediato".

El despido se produjo después de que el periódico "The Sun" y Bloomberg informaran que Mandelson envió mensajes de apoyo a Epstein mientras el financiero estaba siendo investigado en Estados Unidos por delitos sexuales en 2008.

En correos electrónicos, el grande del Partido Laborista le dijo a Epstein que lo estaba "siguiendo de cerca y que estaría aquí siempre que lo necesitara" y lo instó a "recordar el arte de la guerra" cuando tratara con los fiscales.

Según se informa, Mandelson también le dijo a Epstein que "luchara por una liberación anticipada" poco antes de recibir una sentencia de 18 meses por admitir haber proporcionado a una niña para la prostitución.

"Tengo una opinión muy buena de usted", escribió Mandelson, ex ministro laborista, ex comisario europeo de Comercio y manipulador político, el día antes de que Epstein comenzara a cumplir su condena.

Tras los informes, Mandelson, de 71 años, dijo a la BBC que "confió en garantías de su inocencia que luego resultaron ser terriblemente falsas". "Sus abogados afirmaron que se trataba de una extorsión, una conspiración criminal. Confié tontamente en su palabra, algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy", añadió.

El despido de alto perfil ocurre apenas una semana antes de que el presidente estadounidense Donald Trump realice una visita de Estado a Gran Bretaña.

Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador de la oposición, calificó la posición de Mandelson de "insostenible".

Y al menos tres parlamentarios laboristas habían instado públicamente a Starmer a actuar, incluido Andy McDonald, quien dijo que Mandelson "debería irse inmediatamente".

Starmer nombró a Mandelson para el puesto diplomático clave a principios de este año, encargado de construir una relación estrecha con Trump.

El primer ministro aseguró el miércoles que tenía "confianza" en Mandelson, insistiendo en que "se siguió el debido proceso" antes del nombramiento. Su respaldo llegó después de que se revelara que Mandelson llamó a Epstein su "mejor amigo" y un "hombre inteligente y agudo" en una carta de 2003.

La carta fue una de las muchas incluidas en un libro compilado para conmemorar el 50° cumpleaños del ahora famoso financiero. El contenido fue publicado por un panel del Congreso de Estados Unidos que investiga el caso de delitos sexuales de Epstein.

Mandelson dijo a "The Sun" que lamentaba "muy profundamente" haber estado asociado con Epstein "por mucho más tiempo del que debería haberlo hecho".