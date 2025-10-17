Los "supersoldados" cada vez están más cerca y estos serán los cascos que podrían llevar

La guerra del futuro podría librarse a través de los ojos del propio soldado. Imaginar a un combatiente capaz de ver la posición exacta de sus compañeros de pelotón superpuesta en su campo de visión, sin apartar la vista del objetivo, ya no es ciencia ficción. Es la promesa de una nueva tecnología que pretende ofrecer al soldado una visión sin precedentes del entorno, integrando el mundo físico y el digital en una sola realidad para las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados.

De hecho, esta capacidad reside en un avanzado dispositivo de visualización frontal —lo que se conoce como HUD— que superpone información digital directamente sobre la retina del operador. Desarrollado por la compañía tecnológica estadounidense Anduril Industries y bautizado como EagleEye, este sistema cuenta con una versión transparente para el día y otra digital para la visión nocturna, garantizando su funcionamiento bajo cualquier condición lumínica.

Pero este dispositivo es mucho más que una simple pantalla. Funciona como el terminal de una red neuronal mucho más grande llamada Lattice, que actúa como un cerebro central que fusiona datos procedentes de drones, sensores terrestres y otros activos desplegados en la zona de operaciones. Según la información recogida por Interesting Engineering, el sistema no solo recibe información, sino que también es capaz de alertar al usuario de amenazas cercanas u ocultas mediante audio espacial y detección de radiofrecuencia, gracias a unos sensores que proporcionan una cobertura de 360 grados. Esta capacidad de integración responde directamente a la nueva doctrina militar de Washington, puesto que el Pentágono tiene un plan para aumentar su poderío militar con miles de drones autónomos.

Una plataforma colaborativa para la nueva era del combate

En este sentido, el EagleEye trasciende su uso en tiempo real y se convierte en una herramienta estratégica fundamental antes incluso de que comience la acción. Su núcleo es una interfaz colaborativa en tres dimensiones que permite a los equipos planificar y ensayar misiones con un nivel de detalle extraordinario, visualizando el terreno y combinando vídeo en directo con datos de inteligencia para crear lo que los expertos denominan una imagen operativa compartida. Dicha inteligencia visual podría ser proporcionada por sistemas no tripulados, como por ejemplo un dron espía que puede tanto volar como rodar por el terreno para obtener información clave del campo de batalla.

Asimismo, el diseño físico del equipo consolida las comunicaciones y el control de sistemas no tripulados en una única unidad portátil. A pesar de su carcasa ultraligera, que permite adaptarlo con facilidad a cascos o visores, ofrece protección balística y contra explosiones, reduciendo el peso que tradicionalmente debían cargar los soldados con múltiples aparatos.

Finalmente, este notable avance tecnológico no ha sido un esfuerzo en solitario de Anduril. El proyecto ha contado con la colaboración de empresas de la talla de Meta, OSI, Qualcomm y Gentex, cuya sinergia ha resultado clave para integrar las distintas tecnologías en un sistema cohesionado y eficaz, diseñado para transformar el campo de batalla moderno.