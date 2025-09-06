Un surfista pierde la vida tras el ataque de un tiburón gigante en Sídney

Un trágico ataque de tiburón tuvo lugar el sábado 6 de septiembre en Long Reef Beach, al norte de Sídney, cuando Mercury Psillakis, un surfista experimentado de 57 años, fue atacado mientras surfeaba con amigos. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros para sacarlo del agua y aplicar maniobras de resucitación, Psillakis falleció en el lugar debido a las graves heridas sufridas, incluyendo la pérdida de varias extremidades.

Las autoridades locales han desplegado drones y equipos de rescate para identificar la especie del tiburón involucrado, aunque se sospecha que se trató de un gran tiburón blanco. La víctima fue localizada aproximadamente a 100 metros de la orilla, en una zona no patrullada del litoral.

La policía dijo que los servicios de emergencia acudieron al lugar después de que les dijeran que el hombre había sufrido "heridas graves " . "Cuatro o cinco surfistas lo sacaron del agua y parecía que una gran parte de la parte inferior de su cuerpo había sido atacada ", dijo un testigo al Daily Telegraph

Este incidente marca el primer ataque mortal de tiburón en 2025 y el segundo en Sídney en tres años. El anterior ocurrió en 2022, cuando el instructor de buceo Simon Nellist perdió la vida en Little Bay.