“Tenía un mal presentimiento”: unas vacaciones de lujo en México terminan con su marido muerto en la piscina

Lo que comenzó como una celebración soñada terminó en tragedia. Bridget Hillsberg había organizado una escapada de lujo al hotel Nobu en Los Cabos, México, para festejar su 40º cumpleaños. El viaje, cuidadosamente planeado durante meses, incluía cenas exclusivas, actividades acuáticas y momentos de descanso en uno de los resorts más prestigiosos del país. Junto a su esposo Dave y 28 amigos y familiares, todo parecía estar dispuesto para una experiencia inolvidable. Sin embargo, en menos de 24 horas, la atmósfera de alegría se transformó en una pesadilla que marcaría sus vidas para siempre.

Dave Hillsberg, de 45 años, era conocido por su energía contagiosa y su espíritu aventurero. Durante una tarde en la piscina, decidió entretener a los invitados mostrando cuánto tiempo podía permanecer bajo el agua, una habilidad que solía presumir en reuniones sociales. Lo que nadie sabía era que esta práctica, aparentemente inofensiva, lo exponía a un fenómeno médico poco conocido: el shallow water blackout.

Esta condición ocurre cuando una persona pierde el conocimiento por falta de oxígeno tras contener la respiración, sin mostrar signos previos de peligro. Dave fue encontrado flotando, inconsciente, mientras la música seguía sonando y las risas aún llenaban el aire. A pesar de los esfuerzos desesperados por reanimarlo, incluyendo maniobras de primeros auxilios y la rápida intervención de los servicios médicos, Dave no logró sobrevivir.

Bridget, devastada por la pérdida, confesó que desde el inicio del viaje “tenía un mal presentimiento”, una intuición que no pudo explicar pero que ahora le pesa con una intensidad abrumadora.