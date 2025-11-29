Tensión en Alemania: la nueva cantera de AfD nace entre bloqueos, heridos y paralización comercial

Acompañado de protestas masivas, tuvo lugar este sábado el congreso fundacional de las juventudes del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en la ciudad de Giessen, en el estado de Hesse, después de que la organización predecesora se disolviese el pasado marzo. Miles de personas llegadas desde todo el país trataron de bloquear las carreteras y otras vías de acceso al lugar en el que la nueva organización, denominada «Generación Alemania» (Generation Deutschland, en alemán), llevó a cabo el encuentro. También se propuso llamarla «Jugend Germania», pero dicha propuesta no encontró suficientes apoyos.

Debido a la protesta, que concentró a unas 30.000 personas según la policía, el encuentro tuvo que comenzar dos horas más tarde y, del millar de delegados que esperaban, tan solo consiguieron llegar unos setecientos. En el congreso se trató sobre los estatutos, que definen la relación directa con AfD que tendrán dichas juventudes, algo de lo que carecía la organización predecesora, la Junge Alternative. Los jóvenes que componen la organización temían que pudiera ser ilegalizada. La máxima edad permitida para formar parte de la organización será de 35 años y todos los miembros tendrán que serlo al mismo tiempo de AfD.

El nuevo jefe de la organización será Jean-Pascal Hohn, elegido con más del 90 % de los votos y cuya candidatura era la única presentada. Hohn es un joven diputado de AfD en el Parlamento de Brandeburgo, que comenzó estudios de Ciencias Económicas que no llegó a finalizar y es conocido por su pasado en la extrema derecha. La copresidenta de AfD, Alice Weidel, criticó las protestas como algo «profundamente antidemocrático» y aseguró que un diputado llamado Julian Smith había sido agredido por los manifestantes, tal como puede verse en vídeos que han sido compartidos en redes sociales. Durante las protestas, quince policías resultaron heridos, algunos después del lanzamiento de piedras. Los agentes utilizaron lanzaderas de agua para disolver las protestas, así como gas pimienta.

La jefa de AfD, Alice Weidel, criticó a la televisión pública por difundir informaciones de que el encuentro sería de extrema derecha, lo cual, a su juicio, «es una estupidez», aseguró. A continuación, la política pidió «más controles en las fronteras, más seguridad en las calles y una mejor educación para los jóvenes». «Si se pide eso, te tachan de extrema derecha», afirmaba Weidel, quien se dirigió a los presentes para comunicarles que AfD quiere que la organización que ahora se constituye sea la cantera del partido en el futuro. En ese sentido, el copresidente de AfD, Tino Chrupalla, conocido por ser algo más moderado que Weidel, aseguró que «esperamos que las juventudes del partido trabajen en el mismo sentido». Aunque también señaló que, al ser jóvenes, «también se os permite cometer errores».

En el centro de la ciudad, hasta el 70 % de los negocios no abrieron por miedo a las protestas, a pesar de que este sábado, el primero de Adviento, suele ser uno de los fines de semana en los que más negocio se hace. Para compensar las pérdidas, el ayuntamiento quiere facilitar la apertura de comercios un día concreto en las próximas semanas hasta la medianoche. El teatro local también canceló las funciones del sábado, después de que la mayoría de los asistentes anulase sus entradas.

Desde la ciudad de Magdeburgo, el canciller alemán Friedrich Merz criticó las protestas con las siguientes palabras: «Hoy verán imágenes de televisión desde la ciudad de Giessen que son de todo menos agradables: un enfrentamiento entre la extrema izquierda y la extrema derecha». El canciller apeló a resolver los problemas del país de forma pacífica y democrática desde el Parlamento, ya que «la paz y la libertad son lo más importante», aseguró.