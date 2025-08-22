Un terremoto de 7,5 acompañado de precaución por tsunami pone en riesgo el sur de Chile y Antártida

Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió en la noche del jueves el pasaje de Drake, en aguas ubicadas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico se registró a las 22.16 horas locales —06.16 del viernes en la España peninsular— a una profundidad de 10,8 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también confirmó el temblor a través de su cuenta oficial en la red social X, aunque elevó la magnitud a 7,6. El epicentro se situó a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei, una de las principales instalaciones en la Antártida chilena.

Ante la magnitud del sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) emitió una amenaza de tsunami menor para las costas antárticas del país. Las autoridades declararon el estado de “precaución” y advirtieron de posibles variaciones en el nivel del mar que podrían afectar a las bases Prat y O’Higgins.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó de inmediato protocolos de seguridad y solicitó a la población en el territorio antártico abandonar playas, orillas rocosas, humedales, desembocaduras de ríos, paseos costeros, marinas, caletas, puertos y muelles, con el fin de minimizar riesgos ante eventuales cambios en el oleaje.