Terremoto en Afganistán, en directo: última hora del seísmo de 6 grados Richter y balance de muertos y heridos

Al menos 250 personas murieron y cientos más resultaron heridas en un terremoto de magnitud 6 que sacudió el este de Afganistán cerca de la frontera con Pakistán, según datos de las autoridades talibanes. Los rescatistas están peinando los escombros de las casas en busca de supervivientes. El sismo azotó la accidentada provincia de Kunar a las 23:47 del domingo y tuvo su epicentro a 27 km al noreste de la ciudad de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La profundidad fue de tan solo 8 km. Los sismos menos profundos suelen causar mayores daños. Un sismo de magnitud 4,5 se produjo 20 minutos después en la misma provincia.

"El número de víctimas y heridos es alto, pero como la zona es de difícil acceso, nuestros equipos siguen en el lugar", dijo el portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman.

Terremoto en Afganistán, en directo: última hora del seísmo de 6,0 en Richter y balance de muertos y heridos