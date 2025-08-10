Terremoto de magnitud 6,1 sacude el oeste de Turquía: al menos diez edificios colapsados en Balikesir

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo la provincia turca de Balikesir, ubicada en el oeste del país, con epicentro en el distrito de Sindirgi. El fuerte temblor provocó el colapso de al menos diez edificios y generó momentos de pánico entre la población local, que sintió el movimiento también en ciudades cercanas como Estambul.

Las autoridades turcas, encabezadas por el ministro del Interior Ali Yerlikaya, informaron que hasta el momento no se han registrado víctimas fatales, aunque las tareas de rescate continúan en algunas zonas afectadas. Un hombre fue rescatado con vida de entre los escombros, lo que representa un rayo de esperanza para los equipos de emergencia desplegados en la zona.

El sismo también fue percibido en otras provincias cercanas, generando alarma entre los habitantes y la activación inmediata de los protocolos de seguridad. Las autoridades están monitoreando la situación de manera constante para evaluar los daños materiales y brindar asistencia a las personas afectadas.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó sus condolencias y buenos deseos a todos los ciudadanos afectados por el terremoto que sacudió Balikesir y que también se sintió en las provincias vecinas. En un mensaje publicado en X, destacó que desde el primer momento todas las instituciones competentes se han movilizado y están tomando las medidas necesarias para atender la emergencia. Además, aseguró que el gobierno está siguiendo de cerca la evolución de los hechos y finalizó con un llamado a la protección divina para el país frente a cualquier tipo de calamidad.