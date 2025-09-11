Tiroteo en un instituto de Colorado: muere el autor por heridas autoinfligidas

Un grave suceso ha sacudido el condado de Jefferson, en Colorado, después de que un estudiante abriera fuego en la escuela secundaria Evergreen High School contra dos de sus compañeros, los testigos relataron escenas de caos tanto dentro como fuera del recinto escolar, donde también disparó.

El tiroteo comenzó alrededor de las 12:30 del mediodía local. La policía fue alertada a través de múltiples llamadas al número de emergencias 911, y agentes llegados de distintos distritos contaron con poco más de cinco minutos para localizar al atacante dentro del instituto.

Dos estudiantes resultaron heridos a consecuencia del ataque: uno en estado crítico, otro con lesiones menos graves. Todos fueron trasladados al hospital CommonSpirit en Denver, para recibir atención médica.

Las autoridades confirmaron que el atacante, alumno del mismo centro, usó un arma de fuego —una pistola— para perpetrar los disparos. Tras herirse a sí mismo, también fue llevado también al hospital, donde falleció poco después. No se han divulgado por el momento su identidad ni el motivo del ataque.

El suceso provocó una gran movilización policial y generó momentos de pánico entre alumnos y personal, quienes fueron evacuados o encerrados conforme a los protocolos de seguridad escolar. El gobernador del estado, Jared Polis, expresó su consternación y subrayó la urgencia de reforzar las medidas de prevención en los centros educativos.