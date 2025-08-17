Un tiroteo en un restaurante de Brooklyn se salda con tres muertos y ocho heridos

Un trágico episodio de violencia armada sacudió el barrio Crown Heights, en Brooklyn, Estados Unidos, dejando un saldo de tres personas fallecidas y ocho heridas durante la madrugada del domingo.

El ataque ocurrió en el Taste of the City Lounge, ubicado en 903 Franklin Avenue, justo antes del cierre del establecimiento, según informó la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Los detalles revelan una escena dramática donde al menos 36 casquillos de bala fueron recuperados, evidenciando la fuerte intensidad del ataque. Las víctimas mortales fueron identificadas como hombres de 27 y 35 años, además de un tercero cuya edad aún no ha sido confirmada.

Contexto y lugar de los acontecimientos

Los ocho heridos fueron trasladados inmediatamente a hospitales locales, mientras que los responsables permanecen prófugos. La comisionada Tisch enfatizó que este suceso representa una "anomalía terrible", considerando que Nueva York mantiene 4,1 homicidios por cada 100.000 residentes desde 2023.

El Taste of the City Lounge, inaugurado en 2022, es un establecimiento que ofrece gastronomía americana y caribeña, bar completo, hookah y shows de DJ. Su ubicación cercana al Museo de Brooklyn lo convierte en un punto central de la vida nocturna local.

La investigación continúa abierta, buscando comprender los motivos del ataque e identificar a los responsables.