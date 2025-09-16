"Los tories ya no me representan": aumenta el goteo de diputados conservadores que se fugan a Reform UK

Un total de 15 diputados o exdiputados del Partido Conservador británico se han pasado al populista Reform UK, tras confirmarse este martes la incorporación de la antigua secretaria de Estado de Sanidad Maria Caulfield, quien afirmó que los 'tories' ya no la representan.

Al justificar su marcha, Caulfield dijo que el Partido Conservador de Kemi Badenoch "se aleja cada vez más" de sus creencias y opinó que "si eres un conservador de derechas, el futuro es Reform".

Su deserción se produce apenas un día después de que Danny Kruger, que era portavoz de Trabajo y Pensiones en el equipo de Badenoch, se convirtiera en el primer parlamentario en activo en abandonar las filas 'tories' para sumarse a la formación de Nigel Farage.

"Es evidente que sufrimos una derrota histórica el año pasado y llevará tiempo recuperar la confianza del público. Habrá gente que no tenga paciencia y salte al partido que va bien en las encuestas", admitió la líder conservadora, que reconoció que su formación atraviesa "un periodo duro y accidentado".

Ante este trasvase de efectivos, un portavoz laborista señaló que "no pasa un día sin que otro político 'tory' fracasado se cambie de bando".

"El partido de Nigel Farage es un hogar cómodo para conservadores que destrozaron los servicios públicos del Reino Unido y hundieron la economía, dejando a las familias con hipotecas imposibles y precios desorbitados", afirmó.

Reform UK encabeza las encuestas electorales en el Reino Unido con entre un 30 y un 35 % de la intención de voto, frente a un 20 a 25 % de los laboristas y un 15 a 20 % de los conservadores, según los principales institutos demoscópicos.

El auge de la formación populista de derechas no solo supone una amenaza directa para los 'tories', que ya sufrieron una derrota histórica en las elecciones de julio de 2024, sino que también podría restar apoyos al gobernante Partido Laborista, sobre todo en circunscripciones con fuerte sentimiento proBrexit.

La próxima prueba en las urnas será en mayo, con elecciones municipales parciales en Inglaterra y comicios autonómicos en Escocia y Gales.