Torturada hasta la muerte y abandonada en la autopista: el brutal crimen de una niña de 10 años a manos de su padre

La historia de Rebeca Baptiste ha sacudido a Arizona, EE UU, y al mundo entero, no solo por la brutalidad del crimen, sino por lo que representa: el fracaso absoluto de una sociedad en proteger a sus niños. Con tan solo 10 años, Rebeca fue encontrada el pasado 27 de junio vagando sola por una autopista, descalza, con el cuerpo visiblemente maltratado y una mirada perdida que hablaba de un sufrimiento indescriptible. Los conductores que la vieron alertaron a las autoridades, y fue trasladada de inmediato al Hospital Infantil de Phoenix. Allí, los médicos se enfrentaron a un cuadro clínico devastador: lesiones internas, fracturas, quemaduras, y un estado de desnutrición tan severo que su cuerpo apenas podía responder a los tratamientos. Durante dos días, luchó por sobrevivir, pero el daño era irreversible.

Su padre, Richard Baptiste, y su pareja, Alice Woods, fueron arrestados como presuntos responsables de un ciclo de violencia sistemática que se prolongó durante meses, quizás años. La autopsia reveló un panorama escalofriante: deshidratación extrema, múltiples hematomas en distintas etapas de curación, ausencia de uñas en los pies, presuntamente arrancadas, y signos inequívocos de abuso sexual. Los investigadores concluyeron que Rebeca vivía atrapada en un infierno doméstico, sometida a castigos crueles y humillaciones constantes.

La tragedia no fue repentina ni imprevisible. Fue anunciada, advertida y denunciada en múltiples ocasiones, pero ignorada sistemáticamente. La familia de Rebeca había alzado la voz en repetidas ocasiones, alertando sobre el peligro que corría la niña. Su tío, Damon Hawkins, declaró que presentaron informes sobre abuso físico y sexual hasta 18 meses antes de su muerte, sin recibir respuesta por parte de las autoridades competentes. La escuela, preocupada por el comportamiento retraído de Rebeca, sus ausencias frecuentes y las señales físicas evidentes de maltrato, realizó hasta doce intentos de denuncia ante el Departamento de Seguridad Infantil. Cada uno de esos avisos fue desestimado, archivado o simplemente ignorado.

La detención de Richard Baptiste, de 32 años, y su pareja Anicia Woods, de 29, se produjo el mismo día en que las autoridades confirmaron la muerte de Rebeca. Ambos fueron arrestados por agentes del Sheriff del Condado de Apache tras una investigación que incluyó múltiples registros domiciliarios y testimonios clave. La escena del crimen comenzó en la intersección de las autopistas 77 y 180, donde la niña fue encontrada inconsciente y en estado crítico. El propio Richard realizó la llamada inicial a emergencias, aunque no fue él quien permaneció con la menor.