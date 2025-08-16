Los trabajadores de la compañía aérea Air Canada se declaran en huelga: cientos de vuelos han sido cancelados

Por primera vez desde 1985, la tripulación de cabina de la compañía Air Canadá inició una huelga que promete sacudir la industria aérea canadiense. Están respaldados por más de 10,000 trabajadores y con potencial para afectar los planes de viaje de más de 100,000 pasajeros en plena temporada alta.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) confirmó el inicio de la protesta el pasado viernes, exponiendo las demandas laborales que han llevado al conflicto y reclamando una compensación más justa por su trabajo.

Este conflicto revela tensiones en las relaciones laborales de la aerolínea. Los auxiliares de vuelo actualmente reciben remuneración únicamente durante el movimiento de la aeronave, mientras que el sindicato exige una compensación que incluya el tiempo en tierra y las tareas de asistencia a pasajeros.

Impacto del conflicto laboral

Air Canada anticipó la paralización y comenzó a cancelar vuelos previamente, con proyecciones de interrumpir aproximadamente 500 conexiones únicamente el viernes. La empresa ha propuesto un aumento salarial del 38% en cuatro años, oferta que el sindicato considera insuficiente.

Las autoridades gubernamentales, incluyendo la ministra de Trabajo canadiense Patty Hajdu, han urgido a las partes a retomar las negociaciones. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha considerado incluso la posibilidad de un arbitraje vinculante para resolver el conflicto.