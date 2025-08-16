Tráfico de drogas durante la misa: denuncian ventas de cocaína y heroína en la catedral más grande del Reino Unido

La Catedral de Westminster, uno de los templos más emblemáticos del Reino Unido, enfrenta una situación alarmante que pone en entredicho su santidad y seguridad. Las misas dominicales, tradicionalmente espacios de recogimiento espiritual, se ven ahora alteradas por la presencia de traficantes de drogas que operan en plena luz del día.

Según reportes del diario The Sunday Times, individuos vinculados al comercio de sustancias ilegales como cocaína, heroína y spice realizan transacciones en los escalones del templo, generando un ambiente de intimidación y zozobra entre feligreses y vecinos

La cercanía de escuelas y la alta densidad residencial en esta zona de lujo multiplican los riesgos, especialmente para los más vulnerables. Ethal Bram, feligresa de 79 años, declaró: “Ya no siento paz al venir aquí. Es como si la catedral estuviera sitiada por el abandono”.

Westminster alberga a más de 7.500 personas sin hogar, y la crisis de adicciones se manifiesta con especial crudeza en este entorno. Según el Ministerio del Interior británico, hay unos 300.000 adictos al crack y la heroína en Inglaterra, responsables de casi la mitad de los delitos como robos y hurtos.

El presidente de la Cámara de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle, calificó los informes como “profundamente preocupantes” y anunció que elevará el caso a la Policía Metropolitana. También se contempla el uso de perros adiestrados para detectar sustancias ilegales en el recinto.