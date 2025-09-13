Tragedia en Birmania: un ataque del Ejército contra dos escuelas causa la muerte de 19 estudiantes

Al menos 19 estudiantes de entre 15 y 21 años han perdido la vida en Birmania (Myanmar) tras un bombardeo aire-tierra lanzado por el Ejército en la madrugada del viernes contra dos escuelas de secundaria en el estado de Rakáin. Entre los fallecidos se encuentran dos chicas que estudiaban en los centros que fueron alcanzados, y otros 22 heridos, entre ellos vecinos de la zona, han sido atendidos tras la ofensiva. La oposición birmana responsabiliza a la junta militar que gobierna el país desde 2021.

Las organizaciones locales Liga Nacional Arakán para la Democracia (ULA, por sus siglas en inglés) y el Ejército Arakán (AA), que se enfrentan abiertamente a la junta, han denunciado que en el ataque se emplearon hasta 227 kilos de explosivos. La mayoría de los jóvenes fallecidos tenía entre 16 y 17 años de edad. El suceso ha generado una nueva oleada de indignación dentro y fuera del país, mientras se reclama una investigación internacional sobre la actuación de las autoridades militares.

El ataque se produce apenas cuatro meses después de otra acción militar similar en la región de Sagaing, al norte del país, donde 20 menores y dos profesores han muerto durante un bombardeo aéreo contra un colegio. Supone, asimismo, la primera operación de este calibre tras el levantamiento del estado de excepción que la junta mantenía desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, cuando depuso al Gobierno democrático electo. Las autoridades militares han anunciado la convocatoria de elecciones en diciembre pese a las denuncias internacionales que las tildan de carentes de legitimidad.

Antecedentes y recrudecimiento del conflicto

La ONU, el Gobierno de Unidad Nacional, formado por opositores y que se autoproclama autoridad legítima del país, y diferentes guerrillas de minorías étnicas han acusado en repetidas ocasiones al Ejército birmano de haber ejecutado cientos de bombardeos contra zonas civiles durante este año. Tanto Amnistía Internacional como otros organismos de derechos humanos consideran que estas operaciones forman parte de una campaña indiscriminada y desproporcionada, que busca debilitar a la insurgencia tras intensificar la guerra de guerrillas que ha marcado la historia reciente de Birmania.

La escalada de violencia no solo ha dejado miles de civiles muertos y desplazados internos, sino que también ha aislado diplomáticamente a la junta birmana y ha incrementado la presión internacional para que se le exijan responsabilidades ante organismos internacionales.