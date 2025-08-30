Tragedia laboral en Italia: un obrero muere al caer del techo de un ayuntamiento en una obra no autorizada

Un obrero de 55 años ha perdido la vida al caer del techo del ayuntamiento de Castel Vittorio, un pequeño municipio de la provincia de Imperia, en Liguria, al noroeste de Italia y cerca de la frontera con Francia. El suceso tuvo lugar en la tarde del viernes, cuando el trabajador realizaba tareas de reparación en el edificio municipal.

Según las primeras informaciones, el hombre cayó desde varios metros de altura y quedó atrapado en una estrecha cavidad entre la fachada del edificio y la carretera adyacente. Losequipos de bomberos y de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero pese a los intentos de reanimación, solo pudieron certificar el fallecimiento.

Investigación del accidente

La investigación abierta por la fiscalía de Imperia apunta a irregularidades en la obra. El techo del ayuntamiento, de hecho, no estaba preparado ni autorizado para trabajos de mantenimiento en ese momento. Las autoridades buscan determinar si el obrero contaba con las medidas de seguridad adecuadas, como el uso del arnés, y si la empresa cumplía con la normativa de prevención de riesgos laborales.

Vecinos y autoridades locales expresaron su consternación por la tragedia, recordando la precariedad que todavía afecta a muchos trabajadores en el sector de la construcción en Italia. La fiscalía ha abierto un procedimiento por homicidio imprudente en el ámbito laboral para esclarecer responsabilidades.