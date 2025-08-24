El trágico final de la paracaidista Jade Damarell: se quitó la vida en un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja

Meses después de la trágica muerte de Jade Damarell, una experimentada paracaidista británica de 32 años, la policía ha confirmado que se trató de un suicidio premeditado. La joven falleció el pasado 27 de abril en Shotton Colliery, en el condado de Durham, situado en el noreste de Inglaterra, tras lanzarse desde una altura superior a los 4.500 metros sin abrir su paracaídas.

La investigación de la forense concluyó que Damarell desactivó manualmente el sistema de emergencia, descartando así un fallo técnico. El informe subraya que la decisión fue deliberada. Según las pruebas recabadas, horas antes había roto su relación con su pareja, el también paracaidista Ben Goodfellow, y dejó en su teléfono mensajes de despedida junto con algunos datos personales.

Una vida marcada por la pasión al paracaidismo

Pese a los indicios que confirmaban la intencionalidad, desde el centro deportivo Sky-High Skydiving, donde realizaba sus saltos, señalaron que nada hacía presagiar un desenlace tan dramático. “No mostró un comportamiento extraño antes del salto”, insistieron los responsables. Su familia y amigos, sin embargo, coincidieron en que Damarell estaba profundamente inmersa en el paracaidismo, disciplina en la que acumulaba gran experiencia.

Tras su fallecimiento, la madre de la paracaidista le rindió homenaje con un salto tándem, mientras que sus allegados impulsaron una campaña benéfica en favor de la organización Make-A-Wish, dedicada a cumplir los deseos de niños y adolescentes con enfermedades graves. Un gesto con el que quisieron mantener vivo su recuerdo a través de la solidaridad.

Amigos cercanos recordaron en abril que Jade era una apasionada de este deporte. Solo en los dos días previos a su muerte realizó once saltos y se calcula que en lo que iba de año ya había completado cerca de 80. “Estaba loca por este deporte. Era parte de la comunidad del paracaidismo”, aseguró una de sus amigas en declaraciones recogidas por el Daily Mail.