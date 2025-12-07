Trece detenidos tras un fallido golpe de Estado en Benín

Al menos trece militares que formaban parte del grupo de amotinados que irrumpió este domingo en la Oficina de Radio y Televisión de Benín (RTB) en Cotonú, la capital económica del país, durante el intento de golpe de Estado fueron detenidos, informaron fuentes del Ejército, apenas horas después de que los alzados anunciaran haber destituido al presidente.

"Un pequeño grupo de soldados inició una sublevación con el objetivo de desestabilizar al Estado y sus instituciones. Frente a esta situación, las Fuerzas Armadas beninesas y su jerarquía lograron mantener el control de la situación y frustrar la maniobra", anunció en televisión el ministro del Interior, Alassane Seidou. El presidente Patrice Talon, que debe ceder el poder en abril tras dos mandatos, se encuentra a salvo, según su entorno.

Seidou pidió a la población "continuar con sus actividades con normalidad". Según la prensa local, uniformados de la Guardia Republicana lograron reducir el intento golpista, y trece de los militares golpistas fueron detenidos. Sin embargo, el teniente coronel Pascal Tigri, quien dirigió la operación armada en la cadena de televisión, logró escapar, junto a otro miembro del grupo alzado.

Avances económicos, pero con democracia deteriorada

Aunque las autoridades no informaron de enfrentamientos, la embajada de Francia en Benín aseguró que durante la mañana "se han reportado disparos en Camp Guezo, cerca de la residencia del Presidente de la República" y pidió a sus nacionales en el país permanecer en sus casas. También la embajada de Estados Unidos había indicado que estaba "monitoreando los informes de tiroteos en Cotonú".

Patrice Talon, en el poder desde 2016, concluirá en abril de 2026 su segundo mandato, el máximo permitido por la Constitución. Aunque es reconocido por el desarrollo económico de Benín, la oposición reprocha a Talon un giro autoritario en un país que antes destacaba por la vitalidad de su democracia. De hecho, el principal partido opositor está vetado de las próximas elecciones.