Rusia vivió este fin de semana una serie de incidentes ferroviarios que dejaron al menos cuatro fallecidos y han reavivado las sospechas de sabotaje en plena guerra en Ucrania. En la región de Leningrado, un tren diésel descarriló cerca de la estación de Semrino, en el distrito de Gatchina. El conductor quedó atrapado en la cabina y falleció poco después de ser rescatado, confirmaron las autoridades locales citadas por The Moscow Times.

Ese mismo día, un tren de mercancías que transportaba 15 vagones cisterna vacíos se salió de las vías entre Stroganovo y Mshinskaya, también en Leningrado. Aunque el incidente provocó daños en la infraestructura y la interrupción del tráfico ferroviario, no hubo víctimas mortales.

A los descarrilamientos en el noroeste del país se sumó una explosión en la región de Oryol, en el centro de Rusia, que costó la vida a tres oficiales de la Guardia Nacional. Según fuentes de seguridad citadas por medios locales, el estallido tuvo lugar en un tramo ferroviario clave para el transporte de suministros militares.

En todos los casos, las autoridades rusas investigan posibles actos de sabotaje, en un contexto marcado por la intensificación de los ataques contra infraestructuras estratégicas en territorio ruso. United24 Media vinculó estas acciones a operaciones ucranianas destinadas a dificultar la logística del ejército ruso en el frente.

Los servicios de emergencia trabajan en la reparación de las vías, mientras la Fiscalía rusa abrió investigaciones para esclarecer las causas de los descarrilamientos y determinar si están conectados entre sí.