Al menos tres personas murieron en un incendio provocado por manifestantes en un edificio del ayuntamiento de la ciudad de Macasar, en el este de Indonesia, informó este sábado (30.08.2025) un funcionario local a la AFP.

En las calles de Yakarta, Surabaya y Makassar, miles de estudiantes y trabajadores desafían a la policía antidisturbios con piedras, cócteles molotov y banderas de piratas de One Piece, un símbolo pop que evoca rebelión contra la opresión. Las protestas, que estallaron el 25 de agosto por los excesivos subsidios a legisladores (50 millones de rupias mensuales, casi 10 veces el salario mínimo de Yakarta), han escalado a un caos sangriento tras la muerte de Affan Kurniawan, un repartidor de 21 años arrollado por un vehículo blindado policial.

¿Es esto una genuina revuelta popular contra la corrupción y la austeridad, o el guion de una “revolución de colores” orquestada para desestabilizar al gobierno de Prabowo Subianto? La pregunta resuena en foros internacionales, mientras la rupiah se desploma y el ejército se despliega.

Indonesia, el mayor país musulmán del mundo y nuevo miembro pleno de BRICS desde enero, vive una ola de indignación económica.

En la capital Yakarta, se produjeron violentos enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes, que lanzaron gases lacrimógenos para repelerlos.

"En el incidente de anoche murieron tres personas. Dos fallecieron en el lugar de los hechos y una en el hospital.

Quedaron atrapadas en el edificio en llamas", aseguró el secretario del consejo municipal de Macasar, Rahmat Mappatoba. Acusó a los manifestantes de irrumpir en la oficina para prenderle fuego.

"Esto va más allá de lo que podíamos prever. Ya que normalmente, durante una protesta, los manifestantes solo lanzan piedras o queman neumáticos frente a la oficina. Nunca irrumpen en el edificio ni lo incendian", dijo.

Dos de las víctimas eran parte del personal del ayuntamiento y la otra era un funcionario. Al menos cuatro personas resultaron heridas en el incendio y fueron trasladadas a un hospital, informó el funcionario.