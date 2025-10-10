Las tropas israelíes comienzan a replegarse de las áreas urbanas de Gaza

El Ejército israelí comenzó este viernes a replegarse hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto el fuego en vigor y abandonando ciudades como la capital y otras zonas urbanas, confirmó EFE en el terreno. La retirada gradual de las tropas ha permitido a la población regresar a barrios en la ciudad de Gaza como Tal al Hawa y Sheikh Radwan, pero el desplazamiento del sur al norte del enclave sigue prohibido, con ataques disuasorios de artillería y la vigilancia de drones.

Las tropas sí continúan apostadas en áreas militares como el Corredor de Netzarim, que corta Gaza en dos a la altura del kibutz Beeri hasta el Mediterráneo, el de Filadelfia o el Eje de Morag en el sur. Esta primera retirada deja bajo control israelí alrededor del 53 % del territorio de la Franja de Gaza, con una superficie de unos 185 km². Durante la ofensiva, Israel llegó a controlar más del 80 % del enclave.

La Defensa Civil gazatí, en un comunicado, instó de nuevo hoy a los palestinos a "no acercarse ni regresar" a las zonas donde había fuerzas israelíes, especialmente las zonas fronterizas de la ciudad de Gaza, "hasta que las autoridades competentes hayan anunciado oficialmente la retirada". "Incumplir esta advertencia pone en riesgo su vida", añadió el servicio de rescatistas, que pidió cumplir las normas por seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Los equipos de Defensa Civil de la Franja de Gaza han instado en la madrugada de este viernes a todos los gazatíes a "no acercarse ni regresar a las zonas donde estaban presentes las fuerzas de ocupación" hasta que sea oficial la retirada del Ejército israelí del enclave palestino.

"Estimados ciudadanos de la Franja de Gaza, especialmente residentes de la ciudad de Gaza: les instamos a no acercarse ni regresar a las zonas donde estaban presentes las fuerzas de ocupación", señala el comunicado difundido por el diario ‘Filastín’, vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En este sentido, las autoridades han exhortado a la población a "respetar las normas por su propia seguridad" y "facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y las autoridades de campo". El mensaje de las autoridades gazatíes ha llegado en una noche en la que tanto ‘Filastín’ como la agencia palestina Wafa han informado de múltiples ataques aéreos y de artillería en las ciudades de Jan Yunis y Gaza.

Horas antes, el gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado "luz verde" este jueves al acuerdo para la Franja de Gaza formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el regreso de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y el alto el fuego en el enclave palestino.

Por su parte, el jefe de la delegación negociadora de Hamás, Jalil al Haya, ha afirmado poco antes que el grupo ha recibido "garantías" de Estados Unidos y de los países mediadores sobre que la "guerra en la Franja de Gaza ha terminado por completo".