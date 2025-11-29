Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela y alienta el temor a una intervención

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth, que las "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" consideren que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento de alta tensión en las relaciones entre los dos países y sin aclarar ninguna otra circunstancia relacionada con dicho cierre.

Las próximas acciones de la Administración Trump siguen siendo un misterio. El New York Times desveló que el presidente estadounidense habría mantenido una conversación con Nicolás Maduro la semana pasada para acordar una posible reunión, de la que no llegaron a trascender planes concretos. Lo que sí confirmó el republicano, es que las Fuerzas Amadas de EE UU "empezarán muy pronto" a llevar a cabo operaciones para la detención de "narcotraficantes de Venezuela", por tierra. Esto supone un cambio de paradigma, ya que hasta ahora las acciones se habían limitado a atacar presuntas narcolanchas en aguas del Caribe.

Con anterioridad, la Administración Federal de Aviación de EE UU (FFA) lanzó una advertencia sobre una "situación potencialmente peligrosa" en el espacio aéreo venezolano que justificó con el "empeoramiento de la situación de seguridad y una mayor actividad militar". Como resultado, algunas aerolíneas internacionales suspendieron indefinidamente los vuelos al país sudamericano en un gesto que fue respondido por el Gobierno venezolano con la revocación de los derechos de tráfico a seis de ellas.