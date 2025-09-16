Trump anuncia una demanda de 15.000 millones de dólares por difamación contra el "New York Times"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que interpondrá una demanda por 15.000 millones de dólares contra The New York Times, acusando al diario de difamación y calumnias.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró: “Al New York Times se le ha permitido mentir y difamarme durante demasiado tiempo. ¡Eso se acaba hoy!”. Según adelantó, el proceso legal se llevará a cabo en Florida.

El mandatario acusó al medio de publicar informaciones falsas sobre él, su familia y sus negocios, aunque no ofreció detalles específicos. Además, calificó al periódico como “uno de los peores y más corruptos de la historia del país”, al que acusó de actuar como portavoz del Partido Demócrata.

Trump también criticó la cobertura del diario durante las elecciones, señalando que su respaldo a la entonces candidata Kamala Harris fue “la campaña más ilegal jamás vista”.

En su mensaje, el presidente recordó otros litigios contra medios de comunicación que, según él, terminaron en acuerdos millonarios, como los casos con ABC/Disney, CBS/Paramount y el programa 60 Minutes. Trump aseguró que esas compañías lo difamaron mediante un sistema de manipulación de documentos e imágenes.

Finalmente, reiteró su promesa de frenar lo que denomina “fake news” y sentenció: “Al New York Times se le ha permitido atacar y mentir sin consecuencias durante demasiado tiempo. Eso termina ahora”.