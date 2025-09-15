Trump anuncia el hundimiento de otra embarcación con drogas que se dirigía a Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el hundimiento de otra embarcación que transportaba drogas desde Venezuela por parte del ejército estadounidense en aguas internacionales. Asimismo, enunció que tres hombres murieron durante la intercepción.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevarona a cabo un segundo ataque cinético contra los cárteles de droga y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente, en el área del Comando Sur", afirmó el mandatario a través de su perfil oficial en Truth Social.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN