Trump anuncia el hundimiento de otra embarcación con drogas que se dirigía a Estados Unidos

Asimismo, confirmó que hubieron tres fallecidos durante la intercepción

President Donald Trump walks across the South Lawn of the White House, Sunday, Sept. 14, 2025, in Washington, after returning from a trip to New York and New Jersey. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
TrumpASSOCIATED PRESSAgencia AP
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el hundimiento de otra embarcación que transportaba drogas desde Venezuela por parte del ejército estadounidense en aguas internacionales. Asimismo, enunció que tres hombres murieron durante la intercepción.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevarona a cabo un segundo ataque cinético contra los cárteles de droga y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente, en el área del Comando Sur", afirmó el mandatario a través de su perfil oficial en Truth Social.

