Trump anuncia nuevos aranceles del 100% a todos los bienes de China a partir del uno de noviembre

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha anunciado este viernes que impondrá nuevos aranceles del 100% a las importaciones chinas a partir del uno de noviembre. Además, ha asegurado que desde esa fecha se impondrán también controles a la exportación de "cualquier software crítico" estadounidense.

La noticia la ha dado a conocer Trump a través de su propia red social, Truth. El anuncio llega horas después de que el presidente amenazara con "un aumento masivo" de los aranceles a las importaciones chinas como represalia a los nuevos controles que Pekín va a aplicar a sus exportaciones de tierras raras, unos minerales cruciales para muchos desarrollos tecnológicos: desde aerogeneradores a semiconductores. Los expertos señalan que en torno al 70% y el 80% de las tierras raras sin procesar proceden de China.

"Hemos aprendido que China ha tomado un enfoque extraordinariamente agresivo con el comercio y está mandando un mensaje extremadamente hostil al resto del mundo, por lo que vamos a imponer controles de importaciones a gran escala en virtualmente todo artículo que fabriquen, e incluso en algunos que no fabriquen, a partir del uno de noviembre", ha escrito Trump en su red social.

Hace apenas unas semanas Trump se felicitaba de su buena relación con Xi Jinping, sobre todo después de desatascar un acuerdo para que las operaciones de TikTok en EE UU pasaran a manos de empresas estadounidenses. En la tarde de este viernes, sin embargo, el mandatario ha montado en cólera por las últimas noticias de las tierras raras chinas y ha asegurado que no tiene "razones" para verse con el Xi Jinping en su próxima gira por Asia.

Después de que en el autoproclamado 'Día de la Liberación' EE UU iniciara una carrera arancelaria con Pekín, los gravámenes a las importaciones chinas llegaron a estar fijados en un 145%. Finalmente, las negociaciones desescalaron la situación. A pesar de ello, las exportaciones de China a EE UU soportan en la actualidad unos aranceles del 40%.