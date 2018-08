EE UU y México llegan a un acuerdo para reemplazar el Tratado de Libre Comercio

Estados Unidos y México han llegado este lunes a un acuerdo para reemplazar el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte (Tlcan), mientras que las negociaciones con Canadá comenzarán de forma inmediata, según ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hemos logrado un acuerdo mucho más simple y mejor para ambos países", ha señalado Trump, al mismo tiempo que ha adelantado que las negociaciones con Canadá comenzarán de forma inmediata.

"Ha sido una negociación de muchos meses, compleja, ardua y no exenta de momentos difíciles, pero hemos podido llegar a hacer público este nuevo entendimiento", ha destacado el todavía presidente de México, Enrique Peña Nieto.

El nuevo acuerdo será, a priori, bilateral entre Estados Unidos y México. Washington ha decidido dejar atrás el nombre de Tlcan para llamar a este tratado 'Acuerdo comercial entre Estados Unidos y México'. "El nombre 'Tlcan' tenía malas connotaciones porque Estados Unidos ha sido afectado de forma negativa por él durante muchos años", ha esgrimido Trump.

"Es un acuerdo increíble para las dos partes, pero sobre todo para los trabajadores y los ciudadanos", ha añadido.

Por otro lado, Peña Nieto ha instado a su homólogo en Washington a incluir a Canadá en el acuerdo durante una conferencia en la Casa Blanca. No obstante, Trump ha subrayado que la decisión no está tomada y que no sabe si Estados Unidos cerrará otro acuerdo bilateral con Canadá o incluirá al país en el tratado cerrado este lunes.

En este sentido, Trump ha afirmado que llamará "pronto" al primer ministro canadiense, Justin Trudeu. Además, ha puntualizado que solo habrá dos opciones para Canadá: negociar un nuevo acuerdo comercial o lidiar con los aranceles a sus coches.

"Lo más fácil para nosotros es gravar sus exportaciones de coches, pero les daremos una oportunidad", ha afirmado Trump.

Washington también ha avanzado que China había manifestado su interés en cerrar algún tipo de acuerdo comercial aunque, en opinión de Trump, no es el "momento idóneo".