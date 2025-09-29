Trump asegura que Netanyahu ha aceptado el plan para lograr la paz en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una comparecencia conjunta en la Casa Blanca que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aceptado su plan de 21 puntos para lograr la paz en Gaza, que contempla un Gobierno de transición sin Hamás supervisado por una junta que presidiría el propio Trump. Así informaba EFE.

