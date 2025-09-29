Acceso

Internacional

Guerra en Gaza

Trump asegura que Netanyahu ha aceptado el plan para lograr la paz en Gaza

Netanyahu ha viajado hasta Washington para reunirse con el presidente estadounidense

WASHINGTON (United States), 29/09/2025.- US President Donald Trump (R) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) speak at a press conference in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, USA, 29 September 2025. In their meeting, Trump pressed Netanyahu to accept a peace deal to end Israel's on-going war in Gaza, and for Hamas to free their remaining hostages. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
US President Trump and Israeli Prime Minister Netanyahu press conference at the White HouseJIM LO SCALZO / POOLAgencia EFE
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una comparecencia conjunta en la Casa Blanca que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aceptado su plan de 21 puntos para lograr la paz en Gaza, que contempla un Gobierno de transición sin Hamás supervisado por una junta que presidiría el propio Trump. Así informaba EFE.

((Esta noticia se encuentra en ampliación))

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas