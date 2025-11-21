Trump busca petróleo bajo el mar: EEUU hará perforaciones intensivas frente a Florida y California

La Administración del presidente Donald Trump anunció este jueves un plan para permitir nuevas perforaciones petrolíferas frente a las costas de California y Florida, una medida que busca expandir la producción energética estadounidense tras décadas de restricciones en estas zonas marítimas.

El plan federal contempla seis subastas de arrendamiento en alta mar frente a California y nuevas concesiones frente a Florida, a al menos 160 kilómetros de la costa, en áreas cercanas al centro del Golfo de México, que ya cuenta con miles de pozos y plataformas de perforación.

California no otorgaba nuevos arrendamientos en aguas federales desde mediados de la década de 1980, mientras que Florida y la parte este del Golfo de México estaban cerradas a perforaciones federales desde 1995, tras preocupaciones por posibles derrames de petróleo.

La medida ha generado nuevas tensiones con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que calificó el plan como "descabellado" y advirtió los riesgos para las comunidades, así como para los ecosistemas costeros.

“Este intento imprudente de vender nuestra costa a sus donantes de la industria petrolera está condenado al fracaso", sentenció el demócrata en un comunicado.

El gobernador dijo que usará las herramientas que tenga a su alcance para detener el desarrollo del plan.

En Florida, el senador republicano del estado Rick Scott dijo en un comunicado que trabajará para "mantener las costas prístinas y proteger los tesoros naturales para las generaciones venideras".

Diversos grupos ambientalistas afirmaron que un mayor número de perforaciones liberaría más gases de efecto invernadero y sostienen que se necesita abandonar los combustibles fósiles para frenar consecuencias ambientales.