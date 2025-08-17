Trump confiesa que Xi Jinping le aseguró que China no invadirá Taiwán mientras él sea presidente de Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump reveló en una entrevista a la cadena Fox News una conversación privada con el presidente chino Xi Jinping sobre la situación de Taiwán. Según Trump, el mandatario asiático le garantizó que no invadirá la isla mientras él esté al mando de los Estados Unidos.

Trump citó las palabras textuales de Xi: "Nunca lo haré mientras seas presidente", añadiendo que el líder chino se describió como "muy paciente". La declaración se produjo antes de su encuentro con Vladimir Putin en Alaska.

Las tensiones entre China y Taiwán son un tema de constante preocupación internacional. China considera a Taiwán parte de su territorio y ha prometido la "reunificación", incluso mediante el uso de la fuerza, mientras que Taiwán rechaza categóricamente estas reclamaciones de soberanía.

Contexto diplomático complejo

La Embajada de China en Washington ha enfatizado que Taiwán representa una "cuestión más importante y sensible" en las relaciones entre Estados Unidos y China. El portavoz chino Liu Pengyu instó a mantener el principio de "una sola China" y gestionar prudentemente los asuntos relacionados con la isla.

Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal proveedor de armas y apoyo internacional para Taiwán, sin mantener relaciones diplomáticas formales. La Ley de Relaciones con Taiwán regula el compromiso de seguridad estadounidense, definiendo un apoyo defensivo sin reconocimiento oficial.

Durante su mandato, Trump ya generó tensiones al romper con la norma diplomática tradicional al aceptar una llamada de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen en 2016, lo que provocó protestas inmediatas de Pekín.