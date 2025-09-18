Trump confirma que declarará al movimiento antifascista como 'organización terrorista'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este miércoles que declarará como 'grupo terrorista nacional' al movimiento antifascista, un extremo sugerido recientemente después responsabilizar a la "izquierda radical" del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Así informaba Ep.

"Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que voy a designar a antifa, una organización enferma, peligrosa, radical de izquierdas y desastre, como organización terrorista de gran importancia", ha señalado en su plataforma Truth Social. En el breve mensaje, el inquilino de la Casa Blance ha señalado que "recomendaré encarecidamente que se investigue a fondo a quienes financian a antifa, de conformidad con las normas y prácticas legales más estrictas".

El mandatario estadounidense afirmó hace días que adoptaría la medida si contaba con el apoyo de los miembros del Gabinete y del Departamento de Justicia, un anunció que realizó tras culpar del asesinato de Kirk el pasado 10 de septiembre a la retórica de la "izquierda radical", pese a que es una idea que planteó en reiteradas ocasiones durante su primer mandato.