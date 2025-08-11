Acceso

Trump despliega a la Guardia Nacional en Washington para luchar contra la delincuencia

Las fuerzas policiales de la capital quedarán bajo el control del Gobierno federal

President Donald Trump speaks with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Monday, Aug. 11, 2025, in Washington, as Secretary of Defense Pete Hegseth looks on. (AP Photo/Alex Brandon)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el Gobierno federal tomará el control de la policía de Washington D.C. y activará las tropas de la Guardia Nacional como parte de una campaña para controlar el crimen y "restablecer el orden público" en la ciudad, según recoge EFE.

((Noticia en ampliación))

