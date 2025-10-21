Plan de paz
Trump desvela que varios países aliados están dispuestos a entrar en Gaza si Hamás no se rinde
El presidente de EE UU afirma que estos países le han trasladado "con gran entusiasmo" que están dispuestos a participar en una "fuerza considerable" para entrar en Gaza
El variado catálogo de amenazas a Hamás que maneja el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene una nueva incorporación: la de una supuesta "invasión terrestre" de varios países si el grupo terorrista se resiste a desarmarse, tal y como exige el endeble plan de paz.
Trump ha aprovechado una vez más su red Truth Social para desvelar que "varios" países aliados le han trasladado ya su disposición a enviar tropas a la Franja para desalojar a Hamás si sus líderes se resisten a cumplir lo pactado.
Además, aseguró que este despliegue sería "una fuerza considerable". aunque no precisó qué países la comprondían.
"Varios de nuestros AHORA GRANDES ALIADOS en Oriente Medio y en áreas cercanas me han informado explícita y enfáticamente, con gran entusiasmo, de que estarían dispuestos, si yo lo solicito, a entrar a Gaza con una fuerza considerable y 'enderezar a Hamás' si sigue actuando de manera incorrecta", publicó Trump en Truth Social.
