Trump desvela que varios países aliados están dispuestos a entrar en Gaza si Hamás no se rinde

El variado catálogo de amenazas a Hamás que maneja el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene una nueva incorporación: la de una supuesta "invasión terrestre" de varios países si el grupo terorrista se resiste a desarmarse, tal y como exige el endeble plan de paz.

Trump ha aprovechado una vez más su red Truth Social para desvelar que "varios" países aliados le han trasladado ya su disposición a enviar tropas a la Franja para desalojar a Hamás si sus líderes se resisten a cumplir lo pactado.

Además, aseguró que este despliegue sería "una fuerza considerable". aunque no precisó qué países la comprondían.

"Varios de nuestros AHORA GRANDES ALIADOS en Oriente Medio y en áreas cercanas me han informado explícita y enfáticamente, con gran entusiasmo, de que estarían dispuestos, si yo lo solicito, a entrar a Gaza con una fuerza considerable y 'enderezar a Hamás' si sigue actuando de manera incorrecta", publicó Trump en Truth Social.