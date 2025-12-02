Trump le dio a Maduro hasta el 28 de noviembre para dejar el poder y garantizar su traslado a otro país

El presidente de Estados Unidos exigió a su homólogo venezolano Nicolás Maduro que dejara el poder antes del pasado viernes 28 de noviembre a cambio de garantizar su seguridad durante el traslado a otro país. Así se desprende de una información publicada por la agencia Reuters que hace referencia a la conversación telefónica que Donald Trump mantuvo con el mandatario venezolano el 21 de noviembre. Hasta ahora, la Casa Blanca se ha negado a desvelar el contenido de la charla telefónica, pero un senador republicano dijo este lunes que al líder venezolano se le propuso poder salir del país y buscar refugio en Rusia.

Según esta información, al cumplirse el plazo sin que Maduro hubiera abandonado el poder, Trump decidió anunciar el pasado sábado el cierre del espacio aéreo venezolano.

El presidente de Venezuela ha respondido a Estados Unidos en las últimas horas calificando su postura de "terrorismo psicológico" y diciendo que seguirá al frente del gobierno. De hecho, ha designado este lunes un nuevo buró político, conformado por doce dirigentes del chavismo, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. "Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria", dijo Maduro, a las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, tras una marcha convocada por el oficialismo para acompañar la juramentación de los Comandos Bolivarianos Integrales.

El nuevo buró político ha sido creado con la labor de asumir "la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana" para acompañar en la "conducción como comandante". Entre los integrantes de esta nueva instancia política está el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, la primera dama y diputada, Cilia Flores, así como el titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez.

Estados Unidos ha designado a Maduro como miembro de un grupo criminal (el Cartel de los Soles) y le ha acusado de narcotráfico. Desde Caracas, el presidente venezolano ha negado todas las acusaciones y replica que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.

El temor a una acción militar en Venezuela se ha acrecentado en las últimas horas tras la reunión que Trump ha mantenido este lunes con sus asesores de Seguridad Nacional en medio del amplio despliegue militar de Washington en el Caribe.

Mientras tanto, el gobierno chavista trata de reunir el apoyo de los suyos con una marcha que tuvo como telón de fondo, además de la movilización militar estadounidense, la crisis de conectividad que enfrenta Venezuela, después del aviso emitido el pasado 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de EEUU que recomendaba "extremar la precaución" al sobrevolar este país y el sur del Caribe, lo que desató una ola de cancelaciones de vuelos.