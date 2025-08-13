Trump garantiza que solo Zelenski podrá negociar posibles cesiones territoriales a Rusia

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha explicado este lunes, después de una videoconferencia entre líderes europeos y Donald Trump, que el presidente estadounidense les ha garantizado que sólo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negociará eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia.

"Las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano", dijo Macron, reiterando que esa es la posición de los aliados de Kiev, en la que ha coincidido también claramente con el presidente estadounidense, que el próximo viernes recibe en Alaska al presidente ruso, Vládimir Putin