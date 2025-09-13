La condición que Trump ha impuesto a la OTAN para aprobar sanciones contra Rusia: "Están desperdiciando mi tiempo"

Donald Trump ha vuelto a abrir la puerta a la imposición de sanciones a Rusia, con el fin de acabar con la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha hecho pública una carta dirigida a los países miembros de la OTAN en la que afirma estar "dispuesto a imponer sanciones importantes contra Rusia", no obstante, establece dos condiciones a los miembros de la Alianza Atlántica para dar el paso.

El anuncio se produce semanas después del encuentro en Alaska de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, en una histórica cumbre que en la práctica no parece haber reportado avances. A esto se suma el hecho de que el pasado miércoles Polonia detectara y notificara la incursión de al menos 19 drones rusos en su espacio aéreo, en lo que ha sido interpretado como provocación a la OTAN.

Apenas dos días después, en una entrevista con FOX News, el presidente republicano afirmó que "más o menos" se le estaba acabando la paciencia con Putin, a raíz de que el Kremlin asegurara que las negociaciones con Kiev estaban en pausa.

Nuevas sanciones para Rusia

Donald Trump, quien había amenazado con anterioridad con la imposición de sanciones contra Moscú que no acabaron de llegar, en esta ocasión ha defendido que está dispuesto a dar el paso siempre y cuando "todas las naciones de la OTAN hayan acordado hacerlo y hayan comenzado, y cuando todas las naciones dela OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia". Con estas palabras, el republicano apunta directamente a Hungría y Eslovaquia, cuyos gobernantes se muestran favorables al presidente ruso.

Desde su llegada al poder en enero, la administración Trump ha hecho de los aranceles un instrumento más de presión geopolítica. Así, en la publicación de Truth Social, justifica que la suspensión de la compra de combustible ruso sumada a la imposición grupal "de aranceles del 50% al 100% a China, que se retirarán por completo después de que termina la guerra con Rusia y Ucrania, también será de gran ayuda para terminar esta guerra mortal".

"Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y todas esas vidas se salvarán. Si no, solo están desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos", concluye la carta del presidente de EE UU, quien ha vuelto a poner en el punto de mira las relaciones entre China y Rusia.