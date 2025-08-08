Trump niega que Putin deba reunirse con Zelenski como requisito previo para encontrarse con él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que una reunión entre el mandatario ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sea una condición necesaria para que se lleve a cabo un encuentro entre él y el líder ruso.

Así lo expresó ante la prensa un día después de que la Casa Blanca anunciara que Trump pretende reunirse la próxima semana con Putin y luego mantener un encuentro a tres con Zelenski para poner fin a la guerra de Ucrania.

"No, no", respondió Trump al ser preguntado si Putin debe reunirse con Zelenski para poder verse también con el estadounidense.

No obstante, un funcionario de la Casa Blanca dijo a The Washington Post que Trump solo se reuniría con Putin si este accedía a reunirse con Zelenski.

Este viernes concluye el ultimátum de diez días que el líder republicano le impuso a Putin para que decrete un alto el fuego en Ucrania o, de lo contrario, impondrá sanciones para evitar que terceros países comercien con Rusia.

Al ser preguntado si el ultimátum sobre Putin sigue en pie, Trump respondió: "Dependerá de él, veremos lo que tiene que decir. Pero dependerá de él. Estoy muy decepcionado".

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, mantuvo el miércoles en Moscú una reunión de tres horas con Putin en la que abordaron la posibilidad de celebrar la próxima semana una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia que ponga fin a la guerra de Ucrania.

Putin aseguró este jueves en televisión que el interés de reunirse próximamente proviene de ambas partes.

El jefe del Kremlin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019 en Helsinki, durante el primer mandato del republicano.