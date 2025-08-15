Trump recibirá a Putin a pie de pista y mantendrán un cara a cara en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este viernes que vería como un éxito que se acordase un alto el fuego para Ucrania durante su esperado cara a cara con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la ciudad estadounidense de Anchorage, la más poblada del estado de Alaska.

"No hay nada definitivo. Quiero ciertas cosas. Quiero un alto el fuego. Esto no tiene nada que ver con Europa. Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participarán en el proceso, al igual que (el presidente de Ucrania, Volodimir) Zelenski. Pero quiero un alto el fuego rápidamente", ha explicado desde el Air Force One.

Trump ha resaltado que no sabe si el acuerdo para poner fin a la guerra se producirá este viernes. "No sé si será hoy, pero no estaré contento si no es hoy. Todos han dicho que no podrá ser hoy. Solo digo que quiero que paren las muertes", ha argüido.

Preguntado por el periodista Bret Baier de la cadena de televisión Fox News sobre cómo espera que vaya la cumbre con Putin, el magnate republicano ha dicho que espera que salga "muy bien". "Y si no, me iré a casa rapidísimo", ha sentenciado, agregando que abandonará la reunión si el resultado no es el que él espera.

La Casa Blanca prevé en su agenda que la reunión con Putin arranque a las 11.00, hora local de Anchorage (21.00 hora peninsular en España). Según el Kremlin, Trump y Putin mantendrán primero un cara a cara, al que seguirá un encuentro más amplio entre delegaciones de los dos países. Al término de la cumbre, está previsto que comparezcan en una rueda de prensa conjunta.

Por su parte, el Kremlin ha explicado que las negociaciones entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska se prolongarán por al menos 6 o 7.

"Partimos de que primero habrá una conversación cara a cara. Esta contará con la participación de los asesores. Luego, habrá negociaciones con delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo. Después, los líderes se tomarán un respiro y luego se reunirán para una rueda de prensa conjunta", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa.

En total, agregó, "eso durará al menos seis o siete horas", agregó Peskov.

Después de la cumbre y antes de partir de vuelta a Rusia, Putin realizará una ofrenda floral en el cementerio donde están enterrados once militares -nueve de ellos pilotos- y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 al intentar trasladar los aviones que les había suministrado Estados Unidos.

Horas antes de tomar el avión rumbo a Alaska, el jefe del Kremlin depositó flores en un memorial en la región rusa de Magadán, que rinde homenaje a la memoria de pilotos soviéticos y estadounidenses que colaboraron durante la Segunda Guerra Mundial.

Según adelantó ayer el Kremlin, Putin y Trump tratarán durante su cumbre "temas complejos", pero no firmarán ningún documento.

La reunión entre ambos, la primera desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca y el inicio de la guerra en Ucrania, tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.