Trump sopesa invitar a Zelenski a la reunión con Putin para no regalar un tanto a Rusia

La esperada reunión del próximo viernes, en Alaska, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha llevado al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, a emprender una fuerte acción diplomática para no quedarse fuera. No en vano, es el principal interesado en lo que allí se trate, ya que la cumbre tiene por objeto convencer a Putin para que llegue a algún tipo de acuerdo.

Aunque Trump no es ciertamente dado a aceptar presiones, sino más bien todo lo contrario, lo cierto es que varios medios han publicado este domingo que el inquilino de la Casa Blanca está sopesando invitar a Zelenski a la reunión, posiblemente para evitar que el Kremlin se anote un tanto imponiendo no solo la agenda de la reunión, sino los asistentes.

Según medios como NBC, CNN y NewsNation, que citan fuentes del Gobierno, Trump no ha descartado por completo incluir a Zelenski en la reunión. La CNN cita dos fuentes cercanas, mientras que fuentes señalaron a NBC que en la Casa Blanca "se está discutiendo" la invitación, lo que no se ha confirmado de forma oficial.

De concretarse la participación de Zelenski, los funcionarios aún no saben si habría "una cumbre trilateral" o si habría un diálogo por separado a la conversación entre Trump y Putin, informa Efe.

Los reportes trascienden tras confirmarse el viernes pasado que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022 será el próximo 15 de agosto en Alaska, aunque aún faltan los detalles logísticos.

El encuentro se concretó tras la visita del enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, a Moscú el pasado jueves, el día antes de que expirase el ultimátum dado por Trump para que Rusia tomase medidas para terminar la guerra, so pena de nuevas sanciones.

El presidente ucraniano reaccionó a la reunión al afirmar el sábado que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas".

Mientras que los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtieron en un comunicado el sábado que "el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania"