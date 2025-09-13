Un turista en Italia denuncia el robo de 650 euros dentro de la ambulancia que lo llevaba al hospital

Un turista estonio, identificado como Markus, se encuentra en el centro de la controversia tras denunciar el robo de 650 euros durante su traslado en ambulancia. El incidente ocurrió después de recibir atención médica por una picadura de avispa en la playa de Pane e Pomodoro, en la ciudad de Bari.

Durante el trayecto, el hombre (que había entregado sus pertenencias a los sanitarios para recibir atención) denunció más tarde que le desaparecieron 650 euros en efectivo. Según la prensa italiana, la víctima se dio cuenta del robo al llegar al hospital y notificó de inmediato a la policía. Según su declaración, observó comportamientos sospechosos del personal sanitariomientras manipulaban su monedero y documentos personales durante el trayecto.

El turista relató que entregó su documento a un miembro del personal sanitario y que guardó su cartera dentro del bolso. Poco después, observó cómo el mismo operario cogía su bolsa del estante y hacía algunos movimientos que le resultaron extraños, antes de devolverle la documentación. Por ahora, ni la empresa de ambulanciasni la dirección del Policlínico de Bari han ofrecido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan su versión.

Las investigaciones continuarán su curso en los organismos competentes, quienes determinarán la existencia de responsabilidades y las posibles consecuencias legales o disciplinarias derivadas de esta denuncia.