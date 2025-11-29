Ucrania afirma haber derribado 577 de los 632 misiles y drones lanzados por Rusia en uno de sus peores ataques

Rusia ha lanzado esta madrugada un ataque masivo con misiles y drones contra empresas del complejo militar industrial y el sistema energético de Ucrania, un ataque que calificó de respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles en su territorio, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio de Rusia esta noche las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión y drones contra empresas del complejo militar industrial ucraniano e instalaciones energéticas que garantizan su funcionamiento", afirmó el mando ruso en su parte de guerra diario.

Rusia llevó a cabo la noche del 28 al 29 de noviembre un ataque combinado contra infraestructura crítica de Ucrania, utilizando drones de ataque y misiles lanzados tanto desde el aire como desde tierra. Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar o neutralizar 577 de los 632 dispositivos empleados en la ofensiva.

Según Defensa, "los objetivos del ataque fueron alcanzados, todas las instalaciones fueron destruidas". Además, la dependencia castrense afirmó que la aviación rusa, los misiles, la artillería y los drones rusos atacaron un aeródromo militar ucraniano, así como emplazamientos de militares y puntos de lanzamientos de drones de largo alcance. Horas antes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció el ataque nocturno ruso con alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones contra territorio ucraniano que dejó tres muertos y decenas de heridos en Kiev y sus alrededores.

"Los principales objetivos fueron infraestructura energética e inmuebles civiles", explicó el jefe de Estado ucraniano. El Ministerio de Energía, también a través de Telegram, indicó que el ataque ruso afectó la infraestructura energética de Kiev y su región, y también la de las áreas de Sumi y Járkov, en el noreste de Ucrania, Poltava (este), y Chernígov (norte).

"Como consecuencia del ataque, más de 500.000 usuarios en Kiev, más de 100.000 en la región de Kiev, y cerca de 8.000 en la región de Járkov, se quedaron sin electricidad esta mañana", señaló el ministerio en un mensaje en el que informó de que ya están en marcha los trabajos de reparación de daños.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, acusó a Rusia de continuar con su "plan de guerra" en un momento internacional en que "todos hablan de discutir puntos de planes de paz", tras el ataque masivo ruso contra el territorio ucraniano en la noche del viernes a este sábado. "Mientras todos hablan de puntos de planes de paz, Rusia continúa con su 'plan de guerra' de dos puntos: matar y destruir", escribió Sibiga en X, donde condenó el último ataque ruso contra Ucrania, que dejó, sólo en Kiev y sus alrededores, tres muertos y decenas de heridos, dijo el presidente, Volodímir Zelenski.

El jefe de la diplomacia ucraniana, además, criticó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por su reciente visita al presidente ruso Vladímir Putin. "Putin está utilizando a estos políticos como actores de su sangriento espectáculo. Putin quiere prolongar la guerra a cualquier coste", dijo Sibiga. Para él, el conflicto ruso-ucraniano es una "guerra que (Putin) no puede ganar, y la guerra que se niega a terminar, pero la comunidad internacional tiene los medios para asegurar que esto es insostenible para él".

El ataque ruso de este sábado se produce en un momento en el que se intenta negociar el fin del conflicto, con la visita la próxima semana a Moscú de Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.