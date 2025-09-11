Ucrania asegura que ha atacado un buque de guerra ruso en un puerto del Mar Negro

Las fuerzas de la inteligencia militar ucraniana (GUR) alcanzaron con un dron de ataque este miércoles un buque de guerra ruso MPSV07 de la Flota del mar Negro, informa la agencia Efe.

El buque está valorado en unos 60 millones de dólares y fue atacado mientras realizaba labores de reconocimiento junto al puerto de Novorosisk de la Federación Rusa, según informó el GUR en un comunicado emitido hoy jueves.

La acción se produce en un momento de creciente aumento de los ataques rusos a Ucrania, y tras la polémica agresión del espacio aéreo de Polonia.

Según la nota, Rusia empezó a utilizar este barco en 2015. La Flota Rusa cuenta únicamente con cuatro buques de este tipo.

El MPSV07 está equipado con equipamiento de comunicación, control y detección radioelectrónicos que han sido destruidos parcialmente en el ataque, según el GUR, que ha afirmado que el barco necesitará reparaciones que lo mantendrán fuera de servicio durante un tiempo.

Durante esta guerra, Ucrania ha golpeado repetidamente a embarcaciones y buques rusos desplegados en el mar Negro con drones marítimos y aéreos.