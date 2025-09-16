Ucrania ataca una base militar rusa en Vladivostok, cerca de la frontera con Corea del Norte

Varios soldados del ejército ruso habrían muerto este martes tras una serie de explosiones ocurridas en las instalaciones de una instalación militar en Vladivostok, en la zona más oriental de Rusia, cercana a Corea del Norte.

Según una fuente de la inteligencia militar ucraniana (GUR) le habría comunicado a los medios 'Ukrainska Pravda' y 'Ukrinform', la base militar albergaba dos unidades del Ejército ruso que han participado en la invasión territorial sobre Ucrania. Así informaba EFE. Según 'Noticias UKR 24', una de estas unidades era la 155ª Brigada Separada de Marines.

Agentes de Ucrania lograron infiltrarse en la región del Lejano Oriente ruso, cuya capital es Vladivostok, a más de 6.000 kilómetros de distancia de la frontera del país con Rusia. El ataque ha sido calificado como una acción sin precedentes en la actual guerra.

La Brigada 155, que participó en ofensivas organizadas desde Moscú contra ciudades como Kiev, Vugledar, Mariúpol o Pokrovsk, ha sido acusada en varias ocasiones de llevar a cabo ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos y otros abusos contra la población del país invadido.

Según las fuentes ucranianas, las autoridades rusas en la zona han atribuido de momento las explosiones a un incidente con equipamiento de gas.