Kiev ha intensificado sus ataques sobre la península de Crimea, apuntando a la Flota del mar Negro rusa en Sebastópol, en lo que representa un nuevo capítulo en la guerra en el mar Negro. Según informó el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un centro de comunicaciones estratégico de la flota rusa fue alcanzado durante la noche del 11 de septiembre, comprometiendo temporalmente la coordinación de las unidades navales de Moscú.

El centro se encontraba en la base de investigación y pruebas 184, un lugar clave para la gestión operativa de los buques en la región. Kiev publicó fotografías que muestran, supuestamente, los daños sufridos por la instalación. Aunque estas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente, la acción subraya la capacidad de Ucrania para atacar objetivos de alto valor incluso en zonas altamente fortificadas.

Desde la anexión de Crimea en 2014, Sebastópol ha sido el principal puerto de la Flota del mar Negro rusa, utilizado para lanzar ataques con misiles y mantener bloqueos navales parciales que afectan las exportaciones ucranianas de grano. Los ataques recientes de Kiev han forzado a Moscú a reducir su presencia naval, con varios buques destruidos o dañados, entre ellos:

Caesar Kunikov (buque de desembarco)

Sergei Kotov (patrullera)

Ivanovets (corbeta misilística)

Olenegorski Gornyak y Admiral Makarov (buques de desembarco y fragata)

Varias lanchas de desembarco rápidas

A esto se suman operaciones con drones y misiles de largo alcance contra otras bases de la Flota, como la de Novorossiysk en Krasnodar Krai, y ataques recientes a la refinería de Kirishi en Leningrado, que provocaron incendios menores.

La ofensiva ucraniana combina estrategias tradicionales y modernas, desde misiles guiados hasta drones, demostrando que incluso las infraestructuras más protegidas en Crimea pueden ser vulnerables. Las autoridades rusas no han confirmado oficialmente los ataques, pero medios cercanos al Kremlin reconocen un aumento de las incursiones ucranianas en la región.

Analistas occidentales destacan que golpear el centro de comunicaciones de Sebastópol puede afectar la capacidad operativa y la logística de la flota, aunque también advierten sobre la dificultad de corroborar los daños de manera independiente.

Mientras Ucrania refuerza sus ataques, la Flota rusa enfrenta una presión constante que amenaza su capacidad para mantener bloqueos y lanzar ofensivas en el mar Negro. La situación refleja cómo la guerra en Ucrania se ha convertido en un enfrentamiento tecnológico y estratégico en múltiples frentes, incluyendo el marítimo.