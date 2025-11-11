Ucrania desentraña los secretos de una de las principales armas rusas: así es "el asesino del Bayraktar"

La guerra en Ucrania va camino de cumplir su cuarto año con un bloqueo a nivel diplomático, que continúa alejando las perspectivas de un alto el fuego. La inminente llegada del invierno a la región ha llevado a un cambio de estrategia en ambos bandos, cuyos ataques desde hace semanas tienen como objetivo infraestructuras energéticas. Este lunes EFE informaba de cortes de luz masivos en Kiev y otras regiones de Ucrania tras los últimos ataques rusos contra la red eléctrica y plantas de generación de energía.

Gran parte de las ofensivas se ejecutan con drones, que se han convertido en armas decisivas en el conflicto. En los últimos días, ha cobrado relevancia uno de los modelos empleados por Rusia. En concreto, se trata del Orion, también conocido como Inokhodets, un vehículo aéreo no tripulado "UAV", que ejerce funciones de reconocimiento y ataque y es fabricado por la compañía rusa Kronshtadt, la cual actualmente se encuentra bajo sanciones internacionales.

La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) publicó la semana pasada un esquema tridimensional del Orión, así como información sobre 43 empresas implicadas en su fabricación.

Así es el Orion

En publicación de Telegram, el GUR precisa que el aparato -bautizado por algunos medios rusos como "el asesino del Bayraktar"- pesa aproximadamente una tonelada, cuenta con un ala recta y una cola en forma de V. Tiene capacidad para transportar hasta 250 kg de carga útil "que incluye sistema de aerofotografía de módulos de inteligencia electrónica y sistemas óptico-electrónicos" en otros. De igual manera, puede transportar bombas guiadas KAB-20, misiles Kh-50 y Kh-UAV, y sirve como plataforma para el nuevo misil de cruceros S8000 "Banderol".

La inteligencia ucraniana afirma que el dron cuenta con un radio de acción de entre 250 y 300 kilómetros —con repetidor— y una autonomía de vuelo de hasta 30 horas. Asimismo, el organismo ha difundido el listado de 43 empresas implicadas en su fabricación que aún no están sometidas a sanciones, advirtiendo de que esta situación permite a Moscú seguir accediendo a componentes críticos para la producción de sus UAV.

El dron ruso Orion Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania

"Desarrollos como el "Orion" representan una amenaza no solo para Ucrania, sino para el mundo civilizado en general, ya que las tecnologías y componentes podrían transferirse a los aliados de Rusia, en particular Irán y Corea del Norte, lo que amplía el riesgo de su uso militar en otras regiones", concluye la publicación de Telegram.

Países como EE UU empezaron a sancionar hace aproximadamente un año a firmas chinas y rusas por su colaboración directa en el diseño y fabricación de drones que posteriormente eran usados en la invasión. El gigante asiático viene jugando un papel clave a la hora de proporcionar componentes, no obstante no es el único. A principios de octubre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció el hallazgo de piezas en varios drones rusos fabricadas por empresas de EE UU, China, Taiwán, Reino Unido, Alemania, Suiza, Japón, Corea del Sur y Países Bajos, y adelantó nuevas sanciones.