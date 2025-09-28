Ucrania dice que derribó el 95% de los proyectiles y Rusia presume de alcanzar bases militares

La Fuerza Aérea ucraniana actualizó los datos del ataque masivo ruso de la noche pasada y afirmó en su parte matinal de este domingo que ha logrado neutralizar 611 de un total de 643 drones y misiles enemigos, después de que el presidente Volodímir Zelenski hablase de casi 500 drones y 40 misiles e informase de cuatro muertos.

Según informa la agencia Efe, la Fuerza Aérea contabilizó en total 595 drones de tipo Shahed, Gerbera y de otros tipos, así como dos misiles aerobalísticos Kinzhal, 38 misiles de crucero Kh-101 y ocho misiles de crucero Kalibr.

De estos, las defensas ucranianas lograron derribar o neutralizar 568 drones, 35 misiles Kh-101 y los ocho misiles de crucero, de acuerdo con el parte, que especificó que el principal objetivo de los ataques fue la capital ucraniana de Kiev.

En 16 emplazamientos distintos se registraron los impactos de cinco misiles y 31 drones de ataque, mientras que en otros 25 lugares cayeron fragmentos de drones derribados, concluyó la Fuerza Aérea.

Con anterioridad, las autoridades locales de Kiev y el presidente Zelenski habían informado de la existencia de cuatro víctimas mortales en la capital, entre ellas una niña de 12 años.

La cifra de heridos todavía está yendo en aumento y ha ascendido ya a por lo menos 27 en la región de Kiev y otros 27 en la región sureña de Zaporiyia

Los daños materiales incluyen unas instalaciones de fabricación de pan, una planta de manufactura de neumáticos, viviendas particulares y otras infraestructuras civiles, según el presidente.

Balance de Rusia

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este domingo haber golpeado anoche instalaciones militares en Ucrania, después de que Kiev denunciara un ataque masivo con centenares de drones y decenas de misiles.

"Anoche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, tanto aéreas como marítimas, y drones de ataque contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano utilizado por las fuerzas ucranianas, así como contra la infraestructura de los aeródromos militares", señala el parte castrense.

Según Defensa, los objetivos del ataque fueron alcanzados.