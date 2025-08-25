Ucrania enseña el misil balístico más grande que ha fabricado: podría alcanzar Moscú con facilidad

Una empresa de defensa ucraniana ha presentado su nuevo misil de crucero de largo alcance, denominado "Flamingo". Este desarrollo, aún pendiente de confirmación oficial completa, podría, según los informes, redefinir la dinámica del conflicto actual, al ostentar una capacidad de alcance proyectada para impactar objetivos a más de 3.000 kilómetros. La aparición de este arma representa una posible nueva frontera en las capacidades ofensivas de Kiev.

Asimismo, los detalles técnicos que han trascendido apuntan a una considerable potencia. El "Flamingo" portaría, según las mismas fuentes, una ojiva de 1.000 kilogramos y podría alcanzar velocidades de hasta 950 kilómetros por hora. Al ser lanzado, el misil pesaría alrededor de seis toneladas. Las fotografías que han circulado lo muestran durante su montaje en una instalación operada por la empresa de defensa ucraniana Fire Point, lo que refuerza la veracidad de su fase de desarrollo.

Por otro lado, se informa que este misil de crucero ya está entrando en producción en serie, un paso de calado hacia su posible despliegue operativo. Este notable alcance de 3.000 kilómetros plantea implicaciones estratégicas importantes, ya que situaría un amplio abanico de objetivos potenciales al alcance de Ucrania. Además, el diseño del "Flamingo" muestra similitudes con el sistema FP-5, un desarrollo del Milanion Group, con sede en el Reino Unido, lo que podría sugerir un posible intercambio tecnológico o inspiración en diseños occidentales.

El "Flamingo" y sus implicaciones estratégicas

La irrupción del "Flamingo" podría representar, de confirmarse sus capacidades, un activo de gran valor para el arsenal ucraniano. Su capacidad de golpear a distancias tan extensas modificaría el escenario operativo y estratégico de la guerra. Según informaciones que desde Interesting Engineering informan, este desarrollo abre un capítulo distinto en el conflicto, otorgando a Kiev una capacidad ofensiva sin precedentes.

No obstante, la cautela oficial es patente. Kyiv no ha proporcionado, hasta el momento, una confirmación oficial de las especificaciones y características técnicas del "Flamingo". Esta falta de detalles por parte de las autoridades ucranianas mantiene una parte de la información en el ámbito de las especulaciones basadas en los informes preliminares.

En este sentido, la entrada en servicio de un misil con las capacidades atribuidas al "Flamingo", de validarse plenamente, supondría una escalada considerable en el conflicto. La capacidad de alcanzar objetivos a tan larga distancia podría alterar las líneas rojas y las estrategias militares de ambas partes, marcando el inicio de una nueva fase en la que la profundidad de los ataques jugaría un papel fundamental.